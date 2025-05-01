Секретные ресурсы Украины: США в шоке от того, что нашли

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Ни для кого не секрет, что Украина обладает колоссальными природными ресурсами, но истинная их стоимость до сих пор остается тайной за семью замками.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Проходная золотая жила в Мариане

Издание The Washington Post обратило внимание на любопытный факт: несмотря на подписание соглашения между США и Украиной о совместных инвестициях в минеральные богатства, нефть и газ, никто не может точно сказать, насколько велики эти богатства.

Суть соглашения, о котором объявил Минфин США, заключается в создании двустороннего инвестиционного фонда, средства которого будут направлены на восстановление Украины. Вице-премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что оба государства будут иметь равные права на доходы от этого фонда, но с одним условием: распределение прибыли начнется только через десять лет. Возникает резонный вопрос: что же на самом деле скрывают недра Украины и стоит ли овчинка выделки?

По мнению The Washington Post, процесс добычи и переработки украинских полезных ископаемых обещает быть долгим, "грязным" и крайне дорогостоящим. Потребуется строительство новой инфраструктуры, а это — неопределенные затраты, которые могут поставить крест на рентабельности многих месторождений. Проще говоря, инвестиции могут попросту не окупиться.

Тем не менее, американская сторона настроена оптимистично. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что данное соглашение станет для России сигналом о серьезной и долгосрочной приверженности Вашингтона мирному разрешению украинского кризиса. С украинской стороны уверенность не меньше: депутат Ярослав Железняк заявил, что договоренность с США имеет бессрочный характер и обладает приоритетом над внутренними законами Украины.

Но мало кто помнит, что подписание этого соглашения едва не сорвалось еще в конце февраля. Причиной стал громкий скандал в Овальном кабинете Белого дома. Владимир Зеленский позволил себе недопустимое поведение, чем вызвал гнев президента Дональда Трампа. Вице-президент США и вовсе назвал украинского лидера неблагодарным агитатором за демократов. Конфликт завершился тем, что Зеленского фактически выпроводили из Белого дома.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

