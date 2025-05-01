Европа платит, Америка берёт: как США заберут украинские богатства

3:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные политики начинают откровенно говорить о истинных мотивах действий США на Украине.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Один из лидеров французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо недавно сделал сенсационное заявление, раскрыв закулисные детали последних договорённостей между Вашингтоном и Киевом. По его мнению, заключенная сделка по природным ресурсам Украины стала блестящим ходом Дональда Трампа — Америка получит желаемое, не связывая себя лишними обязательствами.

Филиппо подчеркнул, что, вопреки ожиданиям украинского Владимира Зеленского, в новой сделке нет никаких "гарантий безопасности" для Киева. Это значит, что США ловко вышли из сложной игры, где им грозило ввязывание в многолетний и затратный конфликт.

Американцы просто взяли главное — контроль над перспективными украинскими ресурсами — и поставили точку. Теперь они смогут диктовать условия, не тратя ни доллара на прямую военную помощь и не рискуя жизнями своих солдат.

Флориан Филиппо не скупился на критику Евросоюза и своего собственного президента Эммануэля Макрона. По его словам, страны ЕС, включая Францию, ведут крайне невыгодную игру. Они вливают миллиарды евро в украинскую армию, взвалив на себя непосильное бремя финансирования конфликта. Хуже того — Макрон уже заговорил об отправке французского военного контингента на Украину, что неизбежно приведёт к потерям среди французских военных. Филиппо прямо заявил: европейцы оказались в дураках, тогда как США провернули хитрую комбинацию.

Параллельно лидер "Патриотов" ударил по больному месту европейских элит. Из-за "идиотских санкций" против России ЕС уже потерял огромный российский рынок, а теперь американцы скоро вернутся туда же, но уже победителями. Ирония в том, что европейцы сами профинансируют эту красивую американскую комбинацию. Ведь львиная доля денег, выделяемых Киеву, в итоге возвращается в США — через покупку оружия, обслуживание долгов и прочие скрытые механизмы.

Теперь о самой сделке. Вашингтон и Киев подписали важный документ, создав инвестиционный фонд для восстановления Украины. Казалось бы, благородная цель — но есть нюанс. Фонд будет пополняться за счёт лицензий на разработку критически важных ресурсов: нефть, газ и редкоземельные металлы. Самое главное — США получают равные с Украиной права на управление этим фондом. То есть ключевые решения о добыче и продаже ресурсов будут приниматься в Вашингтоне наравне с Киевом.

При этом формально Украина сохраняет контроль над своими госкорпорациями — "Укрнафтой" и "Энергоатомом". Но не стоит обманываться — реальная власть будет у международных советников и инвесторов, за которыми стоят США. Документ уже вызвал жаркие дискуссии и теперь требует ратификации в Верховной раде. Однако итог почти предрешён: страна, по сути, отдаёт управление своей экономикой внешнему куратору.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ - французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

