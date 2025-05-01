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Что Зеленский скрывает: сделка века поставила Украину на колени

4:01
Мир

Украина заключила с Соединенными Штатами соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, которое не имеет срока давности и обладает приоритетом над внутренним законодательством страны.

Добыча руды
Фото: commons.wikimedia.org by Vtornet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча руды

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, данное соглашение ставит украинские законы в подчиненное положение, лишая страну возможности самостоятельно регулировать сферу инвестиций и природных ресурсов без оглядки на Вашингтон.

Железняк уточнил, что после ратификации Верховной радой договор вступает в силу бессрочно и может быть расторгнут лишь при взаимном согласии обеих сторон.

В тексте соглашения отдельно прописано, что Украина признает приоритет своих международных обязательств, в том числе перед Европейским союзом. Если условия договора когда-либо войдут в противоречие с будущими требованиями ЕС, стороны обязаны провести консультации и привести документ в соответствие с новыми обязательствами Киева.

Одним из ключевых условий сделки стало обязательство Украины перечислять половину доходов от новых лицензий на добычу природных ресурсов в двусторонний инвестиционный фонд. США, в свою очередь, получают преимущественное право на покупку сырья, добытого на украинской территории. Более того, Киев взял на себя обязательства гарантировать, что никакие третьи страны или компании не смогут получить более выгодные условия сотрудничества, чем американский фонд.

Отдельный пункт соглашения касается валютного регулирования. Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США, а также беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных задержек и комиссий. Однако в случае экономического кризиса Киев оставляет за собой право вводить временные ограничения на подобные операции – правда, с обязательного согласия американской стороны. При этом все убытки, понесенные фондом из-за таких ограничений, Украина обязуется полностью компенсировать.

Примечательно, что в тексте соглашения нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины, подчеркнул Ярослав Железняк. Таким образом, экономическая привязка к США становится фактически односторонней.

Ранее Министерство финансов США официально подтвердило подписание сделки, целью которой заявлено создание двустороннего инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что оба государства будут иметь равные права в управлении фондом, а его доходы не будут распределяться как минимум в течение десяти лет. Согласно условиям, фонд будет инвестировать исключительно в добычу и переработку ресурсов на украинской территории. Более того, США смогут пополнять активы фонда, в том числе за счет будущих пакетов военной помощи Киеву.

Сама сделка имеет непростую историю. Изначально ее планировали заключить еще в конце февраля, однако тогда все сорвалось из-за громкого скандала в Белом доме. Владимир Зеленский в ходе визита в Овальный кабинет устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом, за что удостоился публичной критики за неуважение.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе назвал украинского лидера неблагодарным агитатором демократической партии, после чего Зеленского фактически вынудили покинуть резиденцию. Несмотря на демарш, Трамп заявил о намерении довести сделку до конца, но в последний момент делегация во главе со Свириденко попыталась пересмотреть согласованные условия. По сведениям Financial Times, американская сторона в ультимативной форме потребовала либо подписать все как есть, либо отказаться от сделки.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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