Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный свет предательству: власть Украины сама толкает армию к бунту
Лайфхак с кухни, который спасёт вашу обувь от кошмара запаха ног
Корабль-призрак в Хельсинки: что на самом деле ищут моряки НАТО
Секретные ресурсы Украины: США в шоке от того, что нашли
Пьёшь кофе весь день? В одной кружке может быть больше бактерий, чем в сыром яйце
Выглядит мягко, а мешает серьёзно: как мох портит почву, и что с этим делать
Кошка обожает желе, но игнорирует мясо? Вот что она на самом деле хочет сказать
930 солдат за сутки: ошеломительные цифры потерь ВСУ раскрыты
Европа платит, Америка берёт: как США заберут украинские богатства

Переговоры на мине: новый пакет санкций США взорвал диалог с Ираном

2:58
Мир

Иранский МИД взорвал молнию в самый разгар дипломатических переговоров с США.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

Официальный представитель ведомства, Исмаил Багаи, выступил с жестким заявлением, осудив новый пакет американских санкций, больно бьющий не только по Тегерану, но и по странам, осмеливающимся сотрудничать с исламской республикой в экономике. Вашингтон в очередной раз перешёл красную черту, решив "наказать" Иран и его торговых партнёров за нежелание подчиниться диктату Белого дома.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио объявил о расширении санкционного списка. Под удар попали две компании и два судна, якобы замешанные в перевозке иранской нефти. В МИД Ирана такие действия назвали не иначе как "экономическим терроризмом", а саму стратегию США — откровенным нарушением международного права и наглой попыткой разрушить налаживающиеся связи между развивающимися странами.

По мнению Багаи, новые санкции — это не просто политика давления, а доказательство полной неготовности Вашингтона идти путём дипломатии. "Американские чиновники демонстрируют отсутствие воли и серьёзности в переговорах", — подчеркнул он, дав понять, что Тегеран больше не верит в искренность заявлений Белого дома. Всё это происходит на фоне деликатных переговоров по ядерной сделке 2015 года, из которой США вышли в 2018-м, вернув санкции.

Парадокс в том, что как раз сейчас, 26 апреля, в Омане прошёл третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Встреча с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вроде бы внушала осторожный оптимизм: стороны заявили, что довольны ходом дискуссии. Остаются противоречия (и серьёзные), но Тегеран ждал конкретных шагов от Вашингтона — а получил лишь новую порцию штрафных мер.

Следующий, четвёртый раунд вроде бы запланирован на 3 мая в Риме (по данным портала Axios), но теперь иранцы наверняка задумаются: стоит ли вообще вести диалог с государством, которое "наказывает рублём" прямо во время беседы?

Напомним, ядерная сделка (СВПД) была заключена в 2015-м между Ираном, Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Суть была проста: Иран сворачивает часть ядерных исследований, а Запад снимает экономическую блокаду. Но в 2018-м Дональд Трамп разрушил эту конструкцию, восстановив санкции. Иран ответил зеркально — начал поэтапно отказываться от ограничений, вернувшись к полномасштабным ядерным разработкам и обогащению урана. И вот теперь — новая виток игры в "санкционное противостояние".

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Наука и техника
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты Аудио 
Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий
Правда ТВ
Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Последние материалы
Революция в тени: что США готовят Китаю в Тихом океане
Что Зеленский скрывает: сделка века поставила Украину на колени
Пробиотики и эмоции: связь, которую вы недооценивали
Когда спасение — это смерть: ВСУ объявили войну медикам скорой помощи
Топи жир и расслабляй мышцы: вся правда о сауне после тренировок
Бреешь ноги утром? Тогда не удивляйся, почему уже вечером они колются
Переговоры на мине: новый пакет санкций США взорвал диалог с Ираном
Прощай, глобализация? Рэй Далио предупреждает о новой эре в экономике
Великая энергетическая блокада: США против самих себя
Лазер, который всё меняет: оптоволокно без лишнего оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.