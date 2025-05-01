Переговоры на мине: новый пакет санкций США взорвал диалог с Ираном

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Иранский МИД взорвал молнию в самый разгар дипломатических переговоров с США.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

Официальный представитель ведомства, Исмаил Багаи, выступил с жестким заявлением, осудив новый пакет американских санкций, больно бьющий не только по Тегерану, но и по странам, осмеливающимся сотрудничать с исламской республикой в экономике. Вашингтон в очередной раз перешёл красную черту, решив "наказать" Иран и его торговых партнёров за нежелание подчиниться диктату Белого дома.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио объявил о расширении санкционного списка. Под удар попали две компании и два судна, якобы замешанные в перевозке иранской нефти. В МИД Ирана такие действия назвали не иначе как "экономическим терроризмом", а саму стратегию США — откровенным нарушением международного права и наглой попыткой разрушить налаживающиеся связи между развивающимися странами.

По мнению Багаи, новые санкции — это не просто политика давления, а доказательство полной неготовности Вашингтона идти путём дипломатии. "Американские чиновники демонстрируют отсутствие воли и серьёзности в переговорах", — подчеркнул он, дав понять, что Тегеран больше не верит в искренность заявлений Белого дома. Всё это происходит на фоне деликатных переговоров по ядерной сделке 2015 года, из которой США вышли в 2018-м, вернув санкции.

Парадокс в том, что как раз сейчас, 26 апреля, в Омане прошёл третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Встреча с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вроде бы внушала осторожный оптимизм: стороны заявили, что довольны ходом дискуссии. Остаются противоречия (и серьёзные), но Тегеран ждал конкретных шагов от Вашингтона — а получил лишь новую порцию штрафных мер.

Следующий, четвёртый раунд вроде бы запланирован на 3 мая в Риме (по данным портала Axios), но теперь иранцы наверняка задумаются: стоит ли вообще вести диалог с государством, которое "наказывает рублём" прямо во время беседы?

Напомним, ядерная сделка (СВПД) была заключена в 2015-м между Ираном, Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Суть была проста: Иран сворачивает часть ядерных исследований, а Запад снимает экономическую блокаду. Но в 2018-м Дональд Трамп разрушил эту конструкцию, восстановив санкции. Иран ответил зеркально — начал поэтапно отказываться от ограничений, вернувшись к полномасштабным ядерным разработкам и обогащению урана. И вот теперь — новая виток игры в "санкционное противостояние".

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

