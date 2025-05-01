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Великая энергетическая блокада: США против самих себя

2:16
Мир

США оказались в ловушке собственной торговой политики.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Введение высоких пошлин на импорт товаров из Китая, инициированное администрацией Дональда Трампа, грозит серьезным ударом по американской отрасли чистой энергетики. Об этом предупредила Джанет Йеллен, бывший министр финансов США, в интервью Financial Times.

По ее словам, проблема заключается в критической зависимости США от Китая в поставках редких и ценных минералов, необходимых для производства оборудования, использующего возобновляемые источники энергии. Йеллен подчеркнула, что такие жесткие меры, как введение огромных пошлин, могут обернуться против самих США, ограничивая развитие перспективных направлений энергетики, которым государство должно, наоборот, оказывать всемерную поддержку.

Особую тревогу экс-министр выразила в отношении общей стратегии торговой войны, развернутой Трампом.

Йеллен убеждена, что введенные президентом пошлины не только подталкивают страну к рецессии, но и больно бьют по кошельку рядовых американцев, а также снижают конкурентоспособность предприятий, завязанных на импорте. Напомним, 2 апреля Трамп подписал указ о запуске механизма "взаимных" пошлин: базовая ставка в 10% дополнилась индивидуальными повышенными тарифами для 57 стран, рассчитанными исходя из торговых дефицитов США.

Однако уже через неделю риторика Белого дома смягчилась. Трамп объявил, что более 75 государств готовы к переговорам и не стали вводить ответные пошлины, поэтому для них (кроме Китая) ставки временно "заморожены" на 10% уровне на 90 дней. Но с Китаем ситуация иная.

Эскалация торговой войны достигла апогея: дополнительная "взаимная" пошлина США на китайские товары достигла 125%, Пекин ответил симметрично — те же 125%. А если добавить сюда еще 20% пошлины, которые США ввели ранее из-за претензий к Китаю по борьбе с синтетическими наркотиками, общая торговая нагрузка становится просто запретительной.

Уточнения

Джанет Луиз Йе́ллен — американский экономист, министр финансов США (2021—2025). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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