Победители снова объединятся: Москва подготовила неожиданный ход для США

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Москва готовится к самому масштабному празднованию за последние годы — в 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: kremlin.ru by Александр Казаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парад Победы

Иностранные лидеры уже начали откликаться на приглашения принять участие в торжествах 9 мая, и главная интрига сейчас крутится вокруг одного очень неожиданного имени. По информации телеканала "Звезда", ссылающегося на собственные источники, на Параде Победы в Москве может появиться высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки.

Пока имя американского гостя держится в строгом секрете — источники ограничиваются лишь туманной фразой о "представлении США на высоком уровне". Однако даже этот намек заставляет вздрогнуть всех, кто следит за международной политикой. Ведь на фоне нынешних напряженных отношений между Россией и Западом любое официальное присутствие Штатов на торжествах в Москве воспринимается как сенсация.

Зато список остальных зарубежных гостей уже почти окончательно сформирован. Точно известно, что в российскую столицу прибудут сразу несколько президентов и премьеров. Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, возглавит делегацию Китая — и это не удивляет, учитывая традиционно тесные связи Москвы и Пекина. Латиноамериканский контингент представят президенты Венесуэлы и Бразилии — Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва. Из европейских лидеров подтверждено участие Роберта Фицо, премьер-министра Словакии.

Но настоящий аншлаг ожидается от стран СНГ. Практически все лидеры бывших советских республик откликнулись на приглашение и выстроили своеобразную очередь в Москву. Президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон — уже практически подтвердили свое участие в торжествах. Не обойдется и без представителей бывшей Югославии: президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик точно будет на трибуне Манежной площади.

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

