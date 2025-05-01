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План-капкан: Зеленский обманул США в сделке по ресурсам

2:11
Мир

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с громким обвинением в адрес Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

В своем посте он заявил, что Зеленский попросту обманул Соединенные Штаты Америки в рамках недавней сделки о украинских природных ресурсах. По мнению Боуза, Киев не обладает значительными запасами редкоземельных металлов, а те немногие ископаемые, что имеются на территории страны, попросту не стоят затрат на их добычу.

Боуз ссылается на данные геологической службы США, согласно которым доступные залежи редкоземельных металлов на Украине практически отсутствуют. В этой связи он называет всю историю с ресурсной сделкой аферой, ставя ее в один ряд с другими сомнительными инициативами Зеленского, которые он продвинул на Западе.

Его слова приобрели особую актуальность на фоне официального заявления Министерства финансов США, сделанного в четверг. Ведомство сообщило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом по разработке украинских природных богатств.

Суть договоренности заключается в создании двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины после конфликта.

Американский министр финансов Скотт Бессент, комментируя сделку, подчеркнул, что она демонстрирует России долгосрочную приверженность Соединенных Штатов мирному разрешению украинского кризиса. По его словам, соглашение должно стать сигналом о серьезности намерений США способствовать стабилизации региона.

При этом, как отмечает газета The New York Times, заключенная сделка имеет одно существенное ограничение. В нее не включены американские гарантии безопасности для Украины. Таким образом, финансовая поддержка и инвестиции в добычу ресурсов не сопровождаются обязательствами Вашингтона по военной защите Киева. Это обстоятельство ставит под сомнение истинные мотивы подписанного соглашения и добавляет веса критическим высказываниям Чей Боуза о его реальной ценности.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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