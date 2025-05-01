Охотник на детей: Японию потрясло от ужаса после слов задержанного преступника о его планах

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В японском городе Осака произошло шокирующее ЧП: водитель автомобиля специально наехал на группу школьников, выходивших из начальной школы.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

По данным агентства Киодо, задержанный признал свою вину и раскрыл мотивы этого жестокого поступка: оказывается, он уже не мог терпеть окружающую действительность и сознательно пошёл на убийство детей.

На допросе мужчина заявил, что всё вокруг "надоело" ему до предела, и он намеренно выбрал в качестве цели группу школьников. Его слова звучат как циничное признание в ненависти к миру: мол, не видел иного способа выместить злобу, кроме как задавить детей машиной. Сейчас правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как покушение на убийство, а сам задержанный находится под стражей.

Инцидент случился днём возле учебного заведения в одном из районов Осаки. Очевидцы описывают произошедшее как мгновенную трагедию: автомобиль врезался в группу детей, которые спокойно шли по пешеходной дорожке после уроков.

В результате семеро детей в возрасте 7-8 лет получили травмы различной степени тяжести. Хуже всего приходится единственной девочке — у неё тяжёлые повреждения, включая перелом челюсти. Остальные шесть ребят (мальчики и девочки) отделались лёгкими ушибами и ссадинами, но, как говорят психологи, даже мимолётный ужас такого происшествия оставит глубокий след в их памяти.

Уточнения

О́сака — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноимённой префектуры. С 1956 года имеет статус города, определённого указом правительства.

