Шпионские игры: Россия дала ответ на счет агента-Трампа

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Распространённое мнение о том, что администрация Дональда Трампа в США настроена исключительно пророссийски, не соответствует действительности.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Такую точку зрения в интервью РИА Новости опроверг Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН. По его словам, называть команду Трампа "пророссийской" было бы серьёзным заблуждением.

Полянский пояснил, что истинный вектор внешней политики любой американской администрации, включая нынешнюю, остаётся незыблемым — приоритетом всегда будут национальные интересы США. Иными словами, Трамп и его окружение в первую очередь проводники американского прагматизма, а не сторонники сближения с Россией ради самого сближения. "Пророссийскость" тут ни при чём: речь идёт о сугубо проамериканской позиции, где выгода для Вашингтона стоит во главе угла.

Заместитель постпреда при ООН лишь подтвердил тезис, который ранее неоднократно озвучивал глава российского МИД Сергей Лавров. Ещё в декабре прошлого года Лавров расставил акценты, говоря о личности Трампа: американский лидер действительно силён и деятелен, не склонен откладывать решения в долгий ящик, а в личной беседе может демонстрировать дружелюбие.

Однако, по мнению Лаврова, дружественный тон в телефонных разговорах и приветственных жестах ещё не означает автоматического стратегического поворота Вашингтона в сторону Москвы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

