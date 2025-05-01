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Вопрос миллиона судеб: стал известен ответ России США и Украине по поводу Крыма

2:13
Мир

По мнению Артема Березовского, представителя МИД РФ в Симферополе, западные политики и украинские власти уже осознают необратимость этого процесса, даже если официально не готовы в этом признаться.

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Суть, по его словам, не в том, чего хочет Россия, а в волеизъявлении самих крымчан, которые четыре года назад сделали свой окончательный выбор.

Березовский, в диалоге с РИА Новости, подчеркнул, что Крым — это не объект купли-продажи и не территория, которую можно передавать из рук в руки по чьему-то желанию.

За этим географическим названием стоят 2,5 миллиона человеческих судеб, и жители полуострова ещё в 2014 году чётко обозначили вектор своего будущего. В ходе всенародного референдума подавляющее большинство — 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев — проголосовали за вхождение в состав России. И с точки зрения Москвы, это был не просто акт политической целесообразности, а демократический акт, полностью соответствующий нормам международного права и Устава ООН.

Однако Украина до сих пор считает Крым временно оккупированной территорией, встречая в этом вопросе солидарность со стороны многих западных государств. Киев фактически отказывается принимать результаты референдума, несмотря на его прозрачность и легитимность. Но российская сторона не видит здесь предмета для обсуждений. По словам президента Владимира Путина, вопрос о статусе Крыма закрыт раз и навсегда ещё много лет назад.

В Москве убеждены: затягивание с признанием крымской реальности не идёт на пользу самим же западным странам и Украине. Чем скорее в Киеве и столицах западных держав примут фактическое положение дел, тем быстрее станет ясно, что искусственно поддерживаемый конфликт вокруг полуострова лишь тормозит нормализацию отношений России с внешним миром. Ведь, как замечают в российском МИДе, нежелание смириться с совершившимся фактом лишь консервирует политическую напряжённость.

Уточнения

Симферо́поль — город в центре Крымского полуострова, расположенный на реке Салгир.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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