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Премьер Испании призывает частные компании помочь найти причину отключения электричества

1:52
Мир

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал частных энергетических операторов помочь его правительству установить причину беспрецедентного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове.

Флаг Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Испании

По его словам, необходимо внести изменения и улучшения, чтобы гарантировать "поставку и будущую конкурентоспособность" электросистемы страны.

Испания и Португалия пострадали от масштабного отключения электроэнергии, которое началось вскоре после 12:30 в понедельник и продолжалось всю ночь. Предполагается, что по меньшей мере пять человек погибли в Испании в результате отключения электроэнергии, из-за которого пассажиры оказались заперты в парализованных поездах и в неподвижных лифтах многоквартирных домов и офисов.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро призвал к независимому расследованию, заявив, что его правительство попросит Агентство ЕС по сотрудничеству регуляторов энергетики провести "независимый аудит электросистем пострадавших стран, чтобы полностью определить причины этой ситуации".

Санчес вызвал частных энергетических операторов, включая президента национального сетевого оператора Red Eléctrica и представителей Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía и Naturgy, на срочное совещание для обсуждения отключения электроэнергии.

Он объявил о создании комиссии по расследованию инцидента и изучению роли частных энергетических компаний. Он также сказал, что узнал о выводе Red Eléctrica о том, что отключение электроэнергии произошло не из-за кибератаки, из сообщений СМИ.

После встречи Санчес в соцсетях подчеркнул важность быстрых совместных действий с частными поставщиками электроэнергии.

Уточнения

 
 Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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