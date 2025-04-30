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1:14
Мир

Выступая перед участниками просветительского марафона "Знание. Первые", президент России Владимир Путин высказал убеждение, что европейское общество далеко не однородно в своих взглядах на Россию.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

По его глубокому убеждению, значительная часть европейцев если не открыто солидаризируется с Москвой, то как минимум понимает суть происходящего. Путин подчеркнул, что в Старом Свете гораздо больше сочувствующих России, чем кажется на первый взгляд, — просто не все готовы громко заявлять свою позицию.

По мнению российского лидера, давление со стороны официальных властей нередко заставляет европейцев скрывать свое истинное мнение. Далеко не каждый решается выступить против господствующей линии Брюсселя и Вашингтона, рискуя попасть под ярлык "русофила" или даже столкнуться с репрессивными мерами.

Путин признал, что таких смельчаков, кто не боится ни насмешек, ни прямых гонений, пока немного. Однако даже единичные выступления независимых политиков, журналистов и общественных деятелей Европы становятся маяками надежды, доказывая: альтернативная точка зрения существует, и она не задушена.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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