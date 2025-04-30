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Откат пошлин: Америка и Китай начали переговоры

2:50
Мир

Президент США Дональд Трамп дал понять, что переговорный процесс между Вашингтоном и Пекином о торговой сделке все-таки сдвинулся с мертвой точки.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

В ходе закрытой встречи со своей администрацией в Белом доме он подтвердил: несмотря на жесткую риторику последних месяцев, стороны активно прощупывают почву для возможного соглашения. Трамп уточнил, что американские пошлины, которые еще недавно казались непреодолимым барьером, теперь дают обратный эффект — китайские заводы закрываются, а торговые корабли разворачиваются прямо в море, поскольку грузы становятся невостребованными из-за их высокой стоимости.

При этом Трамп неожиданно смягчил тон в адрес своего китайского коллеги Си Цзиньпина. По его словам, он искренне желает КНР экономического процветания и лично расположен к председателю КНР. Трамп фактически признал, что торговая война бьет по обеим сторонам, но особенно болезненно — по самому Китаю. "Неудача Поднебесной в этой схватке бьет по нам самим", — дал понять американский лидер, дав понять, что политическая воля к компромиссу растет как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Напомним, что эскалация торговой войны началась 2 апреля, когда Трамп подписал указ о введении так называемых взаимных пошлин на импорт. Базовая ставка была установлена в размере 10%, однако для 57 стран, с которыми у США образовался торговый дисбаланс, ставки резко выросли — причем расчет шел по простому принципу: ликвидировать дефицит любой ценой.

Парадокс, однако, заключался в том, что большинство государств (более 75, по оценке Трампа) предпочли не отвечать зеркальными мерами, а сесть за стол переговоров. Как результат — с 9 апреля для почти всех стран мира, кроме одного особого адресата (читай: Китая), временно "сбросили" тарифы до тех же 10% на 90 дней. Это выглядело как жест доброй воли со стороны Вашингтона.

Что касается китайского направления, то здесь градус напряженности зашкаливал. На сегодняшний день дополнительные американские пошлины на китайские товары достигли 125% — это самая высокая ставка за всю историю двусторонних отношений.

Пекин, не желая сдаваться, ответил симметрично: теперь американские компании, везущие груз в Китай, тоже сталкиваются с 125% таможенной наценки. И если добавить сюда отдельную 20% пошлину, которую США ввели еще раньше (за недостаточную борьбу КНР с фентанилом и синтетическими наркотиками), то давление на Поднебесную выглядит почти удушающим.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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