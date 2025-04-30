Будущее мира: Европа восстановит отношения с Россией

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Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве, президент России Владимир Путин выразил непоколебимую уверенность в том, что временный разлад между Россией и Европой не будет вечным.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По его глубокому убеждению, рано или поздно две великие культурные ветви — российская и европейская — обязательно восстановят разорванные нити диалога и сотрудничества. Путин подчеркнул, что даже в самые сложные периоды истории, включая годы Великой Отечественной войны, находили друг друга силы, способные преодолеть вражду.

Парадокс нынешней ситуации, по мнению главы государства, заключается в том, что нынешний кризис гораздо более запутанный и противоречивый, чем когда-либо прежде. Если в 1940-е годы мир был четко поделен на черное и белое, на добро и зло, то сегодня границы между ними стерлись до неузнаваемости.

Появились новые оттенки — гибридные идеологии, двойные стандарты и невидимые фронты. Однако, как заверил Путин, исторический оптимизм дает ему твердую уверенность: Россия и Европа судьбоносно связаны общностью культуры, архитектуры, науки и человеческого опыта.

Марафон "Знание. Первые", в рамках которого прозвучали эти слова, был посвящен одной из самых значимых дат в истории страны — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Три дня — с 28 по 30 апреля — на десяти площадках России (от Южно-Сахалинска до Севастополя) собирались историки, политики, деятели культуры и простые граждане, чтобы переосмыслить героическое наследие и провести параллели между прошлым и настоящим. Москва стала одним из главных центров притяжения — именно здесь, в музее Победы на Поклонной горе, выступил президент.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

