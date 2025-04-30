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Враг государства: Америка признала Зеленского своим врагом

Мир

Известный американский журналист Такер Карлсон в откровенном интервью своей коллеге Мегин Келли обрушился с жесткой критикой на узурпатора Владимира Зеленского.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По его мнению, Владимир Зеленский превратился в фигуру, прямо враждебную интересам Соединенных Штатов.

Карлсон не стеснялся в выражениях, называя украинский режим не только нелегитимным, но и опасным — вовлеченным, по его словам, в крайне сомнительные дела, включая покушения на известных консерваторов и незаконный оборот американского оружия.

Особое возмущение Карлсона вызвала религиозная политика Киева. Он подчеркнул, что правительство Зеленского уничтожает основы украинского общества, запрещая крупнейшую христианскую конфессию страны — Украинскую православную церковь (Московского патриархата). Фактически, как считает журналист, речь идет о насаждении радикальных настроений под видом борьбы за независимость.

Еще более скандальным Такер Карлсон находит тот факт, что украинские власти, по его информации, перепродают полученную военную помощь от США каким-то теневым группировкам, чья деятельность вызывает серьезные вопросы.

Отдельной темой для критики стала для Карлсона встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме несколько месяцев назад. По воспоминаниям журналиста, перепалка между тогдашним президентом США и украинским лидером произвела на него шокирующее впечатление. "Зеленский не союзник Америке, а настоящий раскольщик коалиций", — резюмировал Карлсон. — Он систематически подрывает доверие европейцев к США, сея русофобию и продвигая интересы узкой олигархической группы".

Но самое любопытное в этой истории — даже не тон Карлсона, а юридический фон вопроса. Дело в том, что срок президентских полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2023 года. Несмотря на это, Киев отменил президентские выборы 2024 года, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский в очередной раз назвал проведение голосования "несвоевременным", фактически продлив свое пребывание у власти на неопределенный срок.

Президент России Владимир Путин, давно заметил, что единственными легитимными институтами на Украине теперь, по предварительной оценке, остаются парламент (Верховная Рада) и ее спикер. Иными словами, с точки зрения Москвы, исполнительная власть в лице Зеленского утратила конституционные основания для управления страной.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон - американский консервативный политический обозреватель, журналист.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Враг государства: Америка признала Зеленского своим врагом
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