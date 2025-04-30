Дружба против США: Китай пошел на беспрецедентные меры в отношениях с Европой

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2:45
Мир

Европарламент объявил о значительном шаге вперед в отношениях между Китаем и Евросоюзом.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

По заявлению руководства Европейского парламента (ЕП), китайские власти согласились отменить санкции, наложенные на ряд евродепутатов, членов их семей, а также на некоторые парламентские комитеты. Это решение открывает путь к восстановлению диалога по парламентской линии между Пекином и Брюсселем.

Информацию об отмене санкций довела до сведения лидеров фракций Европарламента его председатель Роберта Метсола. В заявлении ЕП подчеркивается, что данный шаг китайской стороны является важным условием для возобновления конструктивного парламентского диалога, замороженного на фоне взаимных ограничительных мер. Европарламент расценивает отмену Пекином санкций как позитивный сигнал, свидетельствующий о готовности Китая к разрядке напряженности.

При этом в Европарламенте поспешили оговориться, что устранение препятствий для межпарламентского общения вовсе не означает, что европейские законодатели намерены закрывать глаза на существующие разногласия. Напротив, ЕП намерен и впредь твердо отстаивать универсальные права человека и базовые ценности, добиваясь от всех глобальных партнеров, включая Китай, прозрачности и соблюдения международных обязательств. Иными словами, готовность к диалогу не перечеркивает принципиальную позицию Брюсселя по чувствительным вопросам.

Напомним, что предпосылкой нынешнего кризиса в отношениях ЕС и Китая стали санкции Евросоюза, введенные в 2021 году. Тогда министры иностранных дел стран ЕС приняли решение включить в черный список четырех граждан КНР и одну китайскую организацию, обвинив их в серьезных нарушениях прав человека, в частности в репрессиях против уйгуров — мусульманского меньшинства в Синьцзяне. В ответ китайский МИД ввел зеркальные санкции против десяти представителей Евросоюза (в том числе депутатов Европарламента) и четырех европейских организаций.

По информации газеты South China Morning Post, ссылающейся на осведомленный источник, Европарламент сумел довести переговоры с китайской стороной о снятии взаимных ограничений до завершающей стадии. И вот теперь эта договоренность получила официальное подтверждение. Однако наблюдатели не склонны драматизировать ситуацию: устранение одного из барьеров не означает автоматического разрешения всех двусторонних противоречий, копившихся месяцами.

Уточнения

Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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