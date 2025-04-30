Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю
Иллюзия достатка: американцы всё чаще финансируют жизнь в кредит
Секреты древней империи: что скрывали кушанские тексты
Эти привычки разрушают фертильность, но о них почти никто не говорит
Лоза объяснил своё нежелание бесплатно работать в День Победы
Помощь из Европы: Россия получает сигналы поддержки из Евросоюза
Откат пошлин: Америка и Китай начали переговоры
Злоупотребят или защитят: чего ждать от легализации овербукинга
Отрастить волосы за 3 месяца? Все, что тебе нужно — это не забывать про эти 5 секунд в кресле парикмахера

Договор с дьяволом: Америка намерена склонить Киев к подписи необычных документов

2:06
Мир

Переговоры между США и Украиной о соглашении по минеральным ресурсам подошли к важному этапу, но стороны столкнулись с неожиданным препятствием.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, Вашингтон настаивает на одновременном подписании двух дополнительных документов, связанных с будущим контрактом. Однако Киев не готов торопиться, требуя дополнительное время для детального анализа этих приложений.

Суть разногласий сводится к следующему: американская сторона считает, что Украина должна принять и подписать все сопутствующие документы в рамках одного пакета с основным соглашением о минералах.

В свою очередь, украинские чиновники убеждены, что эти дополнительные материалы слишком важны, чтобы подписывать их впопыхах. По их мнению, необходимо тщательно изучить каждую статью, чтобы избежать двусмысленностей и скрытых обязательств, которые могут всплыть в будущем.

Речь идет о двух технических приложениях, детализирующих механизм работы будущего фонда управления украинскими недрами. Именно в этих документах прописываются конкретные условия сотрудничества, права и обязанности сторон, а также финансовые и юридические гарантии. Очевидно, что для Киева это не просто формальные бумаги, а ключевые элементы сделки, определяющие, насколько прозрачно и выгодно будет сотрудничество с США.

Ситуация осложняется тем, что ранее США уже обозначили готовность пойти навстречу Украине в ряде чувствительных вопросов. В частности, Вашингтон согласился учитывать будущую военную помощь как вклад в совместный инвестиционный фонд. Теперь же Киев фактически ставит вопрос ребром: либо дополнительное время на изучение документов, либо риск подписания соглашения с неясными последствиями. Если стороны не найдут компромисс, соглашение о минеральных ресурсах, анонсированное на эту неделю, может быть отложено.

Уточнения

"Рейтер" — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Шоу-бизнес
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения Аудио 
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Авто
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Иллюзия достатка: американцы всё чаще финансируют жизнь в кредит
Секреты древней империи: что скрывали кушанские тексты
Эти привычки разрушают фертильность, но о них почти никто не говорит
Лоза объяснил своё нежелание бесплатно работать в День Победы
Помощь из Европы: Россия получает сигналы поддержки из Евросоюза
Откат пошлин: Америка и Китай начали переговоры
Злоупотребят или защитят: чего ждать от легализации овербукинга
Отрастить волосы за 3 месяца? Все, что тебе нужно — это не забывать про эти 5 секунд в кресле парикмахера
Будущее мира: Европа восстановит отношения с Россией
Враг государства: Америка признала Зеленского своим врагом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.