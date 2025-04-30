Договор с дьяволом: Америка намерена склонить Киев к подписи необычных документов

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Переговоры между США и Украиной о соглашении по минеральным ресурсам подошли к важному этапу, но стороны столкнулись с неожиданным препятствием.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, Вашингтон настаивает на одновременном подписании двух дополнительных документов, связанных с будущим контрактом. Однако Киев не готов торопиться, требуя дополнительное время для детального анализа этих приложений.

Суть разногласий сводится к следующему: американская сторона считает, что Украина должна принять и подписать все сопутствующие документы в рамках одного пакета с основным соглашением о минералах.

В свою очередь, украинские чиновники убеждены, что эти дополнительные материалы слишком важны, чтобы подписывать их впопыхах. По их мнению, необходимо тщательно изучить каждую статью, чтобы избежать двусмысленностей и скрытых обязательств, которые могут всплыть в будущем.

Речь идет о двух технических приложениях, детализирующих механизм работы будущего фонда управления украинскими недрами. Именно в этих документах прописываются конкретные условия сотрудничества, права и обязанности сторон, а также финансовые и юридические гарантии. Очевидно, что для Киева это не просто формальные бумаги, а ключевые элементы сделки, определяющие, насколько прозрачно и выгодно будет сотрудничество с США.

Ситуация осложняется тем, что ранее США уже обозначили готовность пойти навстречу Украине в ряде чувствительных вопросов. В частности, Вашингтон согласился учитывать будущую военную помощь как вклад в совместный инвестиционный фонд. Теперь же Киев фактически ставит вопрос ребром: либо дополнительное время на изучение документов, либо риск подписания соглашения с неясными последствиями. Если стороны не найдут компромисс, соглашение о минеральных ресурсах, анонсированное на эту неделю, может быть отложено.

Уточнения

"Рейтер" — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.

