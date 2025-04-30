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Смена карт: Америка идет на ряд уступок Украине ради необычной цели

2:00
Мир

Вашингтон сделал важный шаг навстречу Киеву в вопросе совместного управления украинскими природными ресурсами.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by Ed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

По данным агентства Bloomberg, проект соглашения между США и Украиной предусматривает особый механизм финансирования будущих инвестиционных проектов. Суть договоренности сводится к тому, что любая возможная военная помощь, оказанная США Украине после подписания документа, будет официально засчитываться как американский вклад в двусторонний фонд развития.

Фактически, это означает, что Вашингтон нашел способ увязать военную поддержку Киева с экономическими обязательствами. В рамках соглашения стороны ставят своей целью создание благоприятных условий для масштабного притока инвестиций в ключевые сектора украинской экономики — горнодобывающую отрасль, энергетику и смежные технологии.

При этом американская сторона официально признала, что планы Украины по вступлению в Евросоюз не должны вступать в конфликт с двусторонними договоренностями.

Проект соглашения, судя по его тексту, позиционируется как инструмент укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Его заявленная цель — обеспечить долгосрочное восстановление и модернизацию украинской экономики.

Однако, как уточняют информированные источники Bloomberg, до окончательного запуска механизма предстоит пройти еще один важный этап: необходимо согласовать и подписать два дополнительных технических соглашения, которые определят операционные детали фонда. Именно в них будет прописан механизм принятия решений, оценки проектов и прозрачности финансирования.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что рамочное соглашение о минеральных и энергетических активах Украины может быть подписано уже на этой неделе. 

Уточнения

Bloomberg L.P. — американская компания, информационное агентство, один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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