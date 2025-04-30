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Демократичный узурпатор: Трамп пошел на необычную сделку с Украиной

1:15
Мир

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине наметился важный сдвиг: президент США Дональд Трамп, по данным британской газеты Telegraph, отказался от требования провести президентские выборы в качестве условия для заключения мирного соглашения.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Источники издания утверждают, что этот пункт был исключен из последнего пакета американских предложений по прекращению огня. Фактически, это означает, что Вашингтон больше не будет настаивать на демократическом процессе в Украине как цене за мир.

Такое решение выглядит как серьезная уступка Владимиру Зеленскому, чей срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были официально отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

Сам Трамп ранее не стеснялся в выражениях, называя Зеленского "диктатором без выборов" и утверждая, что его рейтинг поддержки упал до катастрофических 4%. Однако теперь риторика изменилась: по сведениям Telegraph, Трамп не намерен вынуждать Зеленского идти на "непопулярные меры, которые могут лишить его остатков легитимности".

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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