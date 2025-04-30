Призрак Байдена: Америка нашла причину всех своих бед

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Дональд Трамп, президент США, вновь переключил внимание общественности на своего предшественника Джо Байдена, возложив на него ответственность за нынешние экономические трудности в стране.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

По мнению Трампа, все беды американской экономики — это "наследие Байдена", от которого страна только начинает очищаться. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что биржи, демонстрирующие спад, достались ему в наследство, а все позитивные сдвиги станут заметны, как только начнут действовать введенные им пошлины. Именно они, по словам Трампа, уже привлекают компании в США рекордными темпами.

Однако реальность рисует совершенно иную картину. Введение пошлин 2 апреля привело к крупнейшему в истории обвалу фондового рынка США — за два дня капитализация бирж рухнула на 6,6 триллионов долларов. И это несмотря на заявления Трампа о скорой экономической победе. Если же взглянуть на период с момента его инаугурации до начала торговой войны, то потери составили еще больше — 11 триллионов долларов. Очевидно, что риторика о "рекордных прибытиях компаний" пока не подтверждается цифрами.

Ситуацию дополнительно осложнила критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Выпад президента вызвал волну негатива на валютном рынке, хотя он и попытался смягчить эффект, заявив, что не собирается менять руководителя ФРС. Это заявление, однако, уже не смогло остановить панические настроения инвесторов. Рынок явно не доверяет оптимистичным прогнозам Белого дома и с тревогой ждет реальных действий, а не громких заявлений.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

