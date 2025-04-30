Очередной перенос: на Украине сделали неожиданное заявление о сделке с США

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина и США стоят на пороге исторического соглашения о совместном управлении минеральными ресурсами.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

По заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, договоренность уже практически готова, и в течение ближайших суток документ будет официально подписан. Шмыгаль подчеркнул, что Киев полностью готов к этому шагу — осталось урегулировать лишь технические нюансы, после чего стороны приступят к реализации масштабного проекта.

Суть соглашения, по словам украинского премьера, сводится к созданию двустороннего инвестиционного фонда, в котором США и Украина будут иметь равные права. Совет фонда будет состоять из шести человек — по три представителя от каждой стороны, а финансовые взносы в проект разделятся поровну. Шмыгаль особо отметил партнерский характер документа, подчеркнув, что Вашингтон не стремится навязать Киеву кабальные условия.

Это принципиальный момент, поскольку ранее американские деньги, выделяемые Украине, могли трактоваться как будущие долговые обязательства. Теперь же стороны сошлись на том, что помощь останется именно поддержкой, а не финансовым бременем для республики.

Интерес США к украинским недрам не случаен. По данным газеты Financial Times, речь идет не только о минеральных ресурсах, но и о ключевых энергетических активах страны. Украинские чиновники уже подтвердили, что рамочное соглашение может быть заключено уже на этой неделе. Фактически, Вашингтон получит право участвовать в управлении стратегическими запасами Украины, что открывает американским корпорациям доступ к новым рынкам сырья.

Уточнения

Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).

