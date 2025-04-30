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Экспансия Трампа: Америка захватывает другие страны необычным образом

2:22
Мир

На церемонии подписания соглашения между катарской девелоперской компанией Qatari Diar и международным инвестором Dar Global было объявлено о сенсационном проекте: Дональд Трамп, президент США, привезет свой знаменитый гольф-клуб в Катар.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Новый объект расположится на территории роскошного курорта Simaisma на севере страны и станет первым проектом с брендом Трампа в государстве Персидского залива.

По информации представителей Qatari Diar, гольф-клуб займет территорию площадью около 790 тысяч квадратных метров — это лишь малая часть грандиозного курортного комплекса Simaisma, общая площадь которого превышает 8 миллионов квадратных метров. Фактически, проект Трампа станет жемчужиной масштабного туристического развития восточного побережья Катара.

В рамках этой глобальной застройки запланированы не только спортивные объекты, но и настоящий сказочный мир — тематический парк развлечений "Страна легенд" площадью 650 квадратных километров, роскошные отели, элитные жилые виллы и современная пристань для яхт.

Интересно, что презентация проекта состоялась буквально накануне первого зарубежного визита Трампа в Катар после его переизбрания на второй президентский срок.

Ожидается, что в мае он посетит Доху в рамках турне по странам Персидского залива, укрепляя не только политические, но и экономические связи региона с США. Символично, что на церемонии подписания присутствовал Эрик Трамп, вице-президент The Trump Organization и сын президента, — это подчеркивало серьезность намерений американской стороны.

Для The Trump Organization катарский проект — стратегический шаг в расширении своего присутствия на арабском рынке. Ранее компания уже заявила о планах строительства небоскрёбов с именем Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии, теперь очередь дошла до Катара. По оценкам инвесторов, стоимость возведения гольф-клуба и элитного жилого района составит внушительные 3 миллиарда долларов. Это не просто инвестиции в инфраструктуру — это ставка на рост туристического потока и развитие luxury-сегмента в регионе.

Уточнения

The Trump Organization — основная компания Дональда Трампа, известного американского застройщика, 45-го и 47-го Президента США. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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