Теракт, авария и саботаж: Испания пытается скрыть подробности блэкаута

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Испанская Национальная судебная коллегия приняла неожиданное решение: часть расследования масштабного блэкаута, оставившего без электричества весь Пиренейский полуостров в конце апреля, объявлена секретной.

Фото: commons.wikimedia.org by P4K1T0, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Блэкаут в Европе 28 апреля 2025

По запросу прокуратуры судья Хосе Луис Калама распорядился засекретить материалы дела, чтобы предотвратить утечку информации, способную сорвать следственные действия. Фактически, это означает, что общественность и СМИ теперь лишены возможности отслеживать ключевые детали расследования.

Причина столь жестких мер — версия о возможном киберсаботаже против критически важной инфраструктуры страны. По мнению следствия, сбой в энергосистеме мог быть результатом тщательно спланированной хакерской атаки.

Именно поэтому судья Калама подчеркнул: раскрытие деталей на ранней стадии способно поставить под угрозу не только ход расследования, но и безопасность жизненно важных служб Испании. Иными словами, засекречивание материалов — не попытка скрыть правду от общества, а мера предосторожности в условиях, когда цена ошибки может быть слишком высока.

Напомним, блэкаут произошел в понедельник, 28 апреля, и стал одним из крупнейших энергетических сбоев в новейшей истории страны. Электричество исчезло практически во всех регионах Испании — от Мадрида и Барселоны до Валенсии, Севильи и Ла-Коруньи.

Но проблема не ограничилась национальными границами: сбои в энергоснабжении зафиксировали также в Португалии, Франции и крошечном княжестве Андорра. Масштабы катастрофы были налицо: остановились все железнодорожные составы, светофоры вышли из строя, погрузив города в хаос, в супермаркетах выстроились гигантские очереди, а спасателям пришлось эвакуировать людей из застрявших лифтов.

Уточнения

Пирене́йский полуо́стров или Ибери́йский полуостров — полуостров на юго-западе Европы.

