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Трамп защитил Путина: Франция восхитилась отношением США к России

2:06
Мир

Президент США Дональд Трамп жестко осадил журналиста, попытавшегося в прямом эфире на канале ABC загнать его в ловушку провокационными вопросами о Владимире Путине.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Этот эпизод не остался незамеченным — его, в частности, прокомментировал Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты". По словам Филиппо, Трамп продемонстрировал редкую твердость, отказавшись поддаваться на манипуляции репортера.

Суть диалога сводилась к следующему: журналист попытался поставить Трампа в неудобное положение, спросив, считает ли он, что Путин настроен на мирное урегулирование.

Трамп спокойно ответил утвердительно, но дальше события приняли неожиданный оборот. Когда репортер задал следующий вопрос — доверяет ли американский лидер российскому президенту, — Трамп моментально перешел в контратаку. Он заявил, что вообще мало кому доверяет в политике, а журналисту в особенности, прямо обвинив его в нечестности. "Я вам не верю! Мне кажется, вы нечестны!" — процитировал слова Трампа Флориан Филиппо, назвав этот обмен репликами "потрясающим".

Этот эпизод стал очередным подтверждением особого стиля общения Трампа с прессой и мировыми лидерами. Ранее он уже высказывал любопытное сравнение, заявив в интервью американскому журналисту Гленну Беку, что ему проще находить общий язык с Путиным, чем с Владимиром Зеленским. Подобные высказывания неизменно вызывают широкий резонанс, но в Кремле поспешили снизить градус напряжения.

В Москве подчеркнули, что каналы для диалога между Россией и США полностью восстановлены. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва продолжает активные консультации с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования. Более того, Песков не исключил, что в случае необходимости будет налажен прямой контакт лидеров двух стран — Путина и Трампа.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ - французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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