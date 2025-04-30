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Денежная тюрьма: Евросоюз запретил ввозить евро в Россию даже в случае угрозы смерти

Мир

В Люксембурге состоялось важное решение Суда Европейского Союза, касающееся ограничений на вывоз наличных евро в Россию.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under GNU Free Documentation License
Евро

Согласно вердикту суда, запрет на транспортировку евро и других официальных валют стран-членов ЕС за пределы сообщества распространяется даже на случаи, когда средства предназначены для оплаты медицинских услуг в России. Судебная инстанция Евросоюза поставила точку в вопросе, который вызвал немало споров: перевозка евро через границу с целью финансирования лечения за рубежом, в частности в РФ, не является основанием для исключения из действующих санкций.

Этот прецедент берёт начало в истории немецкой пассажирки, которая, собираясь в Россию, имела при себе 15 тысяч евро для прохождения лечения в одной из российских клиник.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне её денежные средства были частично конфискованы — женщине оставили лишь около тысячи евро, аргументировав изъятие остальной суммы опасениями, что деньги могут быть использованы в поддержку действий России на Украине. Власти Германии, к которым пассажирка впоследствии обратилась с жалобой, не нашли оснований для возврата конфискованных средств и решили получить официальное разъяснение от Суда ЕС.

Суд Евросоюза, рассмотрев запрос немецкой стороны, чётко обозначил свою позицию: вывоз наличных евро в Россию запрещён, независимо от целей поездки. В мотивировочной части решения подчёркивается, что даже желание гражданина получить медицинскую помощь в России не освобождает его от соблюдения ограничительных мер, введённых Евросоюзом.

Уточнения

Е́вро — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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