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Мужество в окружении предателей: что ждет людей, отмечающих 9 мая в Молдавии

2:54
Мир

В Молдавии назревает противостояние на историческом фронте.

Бессмертный полк
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/60495 by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бессмертный полк

Власти республики фактически запретили празднование Дня Победы, заменив его на сомнительный "День Европы", и теперь гражданам, хранящим память о Великой Отечественной, приходится проявлять настоящее гражданское мужество, чтобы отстоять право на традицию. Такую оценку дал глава Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции в Москве, комментируя ситуацию вокруг 9 Мая в Молдавии.

По его мнению, люди, которые все-таки решат отметить День Победы вопреки запретам, продемонстрируют не только патриотизм, но и готовность идти наперекор пропаганде.

Примаков уверен: несмотря на жесткую позицию руководства республики, неравнодушные граждане найдут способы напомнить о значимости этой даты — и не только себе, но и собственным властям. Ситуация особенно показательна на фоне многолетних попыток молдавских властей ограничить любые проявления памяти о Победе. Георгиевская лента, символ воинской доблести и благодарности ветеранам, уже несколько лет находится под фактическим запретом.

За последние два года полиция республики выписала свыше 500 штрафов людям, осмелившимся повязать ленту на одежде или машине. Это лишь один из элементов политики "беспамятства", которую проводит нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). С их приходом к власти в стране началась кампания по переписыванию истории и героизации сомнительных страниц прошлого. Парламентское большинство ПДС уже успело принять законы, запрещающие не только георгиевскую символику, но и установку любых памятников, кроме тех, что прославляют румынских солдат.

Парадокс и одновременно политическое лицемерие ситуации в том, что эти самые румынские солдаты воевали на стороне нацистской Германии и причастны к военным преступлениям против мирного населения Молдавии.

Однако в Кишиневе и других городах республики продолжают открываться памятники вчерашним пособникам Гитлера — нередко с участием официальных лиц и дипломатов из Румынии. Такие церемонии обрастают пышными ритуалами и речами о "восстановлении исторической справедливости", вызывая возмущение общественности.

При этом официальные власти словно забывают, что около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в рядах Красной Армии, а каждый второй из них был отмечен боевыми наградами. 19 молдавских солдат и офицеров удостоились звания Героев Советского Союза. Эти герои не делили победу на "советскую" или "молдавскую" — для них она была общей.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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