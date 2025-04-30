Убил настроение: Трамп стал причиной переноса интервью Зеленского

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Неожиданный поворот произошел в дипломатических отношениях между Украиной и США: Владимир Зеленский в последний момент отказался от запланированного интервью американскому телеканалу ABC.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

По информации портала Axios, ссылающегося на осведомленный источник, причиной внезапной отмены эфира стала встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Риме. Именно после переговоров с экс-президентом США украинский лидер решил не рисковать и свернул подготовку к телевыступлению.

Изначально предполагалось, что в воскресенье утром Зеленский даст большое интервью программе "Эта неделя" на ABC, однако планы резко изменились. Официальной причиной отмены были названы технические накладки с переводом, но Axios утверждает, что истинная подоплека кроется в итогах встречи с Трампом.

По словам источника издания, переговоры прошли более чем успешно, и Зеленский не захотел допустить даже гипотетической возможности испортить "благоприятный фон" лишней откровенностью перед телекамерами.

Уточнения

American Broadcasting Company (ABC) — американская коммерческая телевизионная сеть, которая была создана в 1943 году.

