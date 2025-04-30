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Призрак блэкаута ходит по миру: какая страна может стать следующей жертвой энергетики

2:34
Мир

На фоне масштабной энергетической катастрофы, потрясшей Европу, в Турции оперативно пресекли волну панических слухов.

электричество
Фото: pixabay.com/photos
электричество

В понедельник днем Испания и ряд соседних стран оказались парализованы грандиозным блэкаутом: без электричества остались почти вся Испания, Португалия, южные регионы Франции и крошечное государство Андорра.

Авария, случившаяся в 12:30 по местному времени (13:30 мск), обрушила транспортную систему Испании: были остановлены все железнодорожные маршруты, парализована работа общественного транспорта в крупных городах из-за отказа светофоров, в торговых центрах выстроились очереди у касс, а горожан пришлось эвакуировать из застрявших лифтов.

К счастью, автоматика справилась с нагрузкой на АЭС — все атомные станции страны были экстренно, но без инцидентов остановлены. Пока специалисты только приступают к выяснению причин крупнейшего за последние годы энергетического коллапса в регионе.

Тем временем в Турции моментально отреагировали на провокационные сообщения, начавшие стремительно распространяться в соцсетях. В них утверждалось, будто бы республику в ближайшие трое суток ждет катастрофический сбой: якобы страну на 72 часа погрузят в темноту сплошные перебои с электричеством и связью.

Однако пресс-служба администрации президента Турции оперативно дезавуировала эти слухи. В специальном заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям президента республики было подчеркнуто, что никакой чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе и сетях связи Турции нет и не прогнозируется.

В администрации заверили: несмотря на единичные локальные сбои, вызванные техническими неполадками (а такие инциденты случаются в любой крупной энергосистеме), общая инфраструктура функционирует в нормальном режиме. Все ответственные ведомства ведут непрерывный мониторинг ситуации, гарантируя надежность подачи электроэнергии и устойчивую работу коммуникационных сетей.

Особый акцент был сделан на предупреждении граждан: не следует поддаваться панике и доверять непроверенной информации, растиражированной отдельными пользователями соцсетей. По сути, турецкие власти дали понять — это была не стихийная утка, а целенаправленная кампания по распространению тревоги среди населения.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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