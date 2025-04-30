Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать мясо для шашлыка — секрет идеального вкуса на майские
Убил настроение: Трамп стал причиной переноса интервью Зеленского
Меч правосудия: наемников, напавших на Курщину, ждет незавидная судьба
Призрак блэкаута ходит по миру: какая страна может стать следующей жертвой энергетики
Без пары — никуда: спасаем облепиху от пустого цветения
Американский 37-ой: масштабные чистки армии США не пройдут бесследно
Драма на свадьбе Волочковой: балерина подралась с женихом
Он был замкнутым и не выходил из дома. Сегодня — чемпион с медалями
Сквозняк, улитки и жажда: три врага укропа, о которых молчат в огородных книгах

Навязчивое предложение: о чем еще говорили США и Украина в Ватикане

1:50
Мир

На церемонии прощания с папой Римским Франциском в Ватикане состоялась встреча США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Хотя официальные лица характеризовали их беседу как "очень короткую", источники портала Axios раскрыли истинный предмет их обсуждения. По информации издания, Трамп во время разговора всячески подчеркивал важность скорейшего подписания соглашения между двумя странами о совместном использовании украинских минеральных ресурсов.

Ранее Зеленский, комментируя итоги встречи с американским лидером, выразил благодарность Трампу и отметил, что успел обсудить с ним широкий круг вопросов. Однако, судя по данным Axios, едва ли не главным пунктом этих обсуждений стала настойчивая рекомендация Трампа Зеленскому безотлагательно утвердить договор о минеральных ресурсах.

Параллельно с этим, газета Financial Times, ссылаясь на представителей украинской стороны, сообщила, что Вашингтон и Киев уже на текущей неделе могут выйти на подписание рамочного соглашения. Этот документ охватит не только минеральные богатства Украины, но и ее ключевые энергетические активы.

Такое развитие событий стало возможным после серии предварительных договоренностей. В частности, 27 апреля состоялась встреча украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. По ее итогам было заявлено, что американская финансовая помощь, оказанная Украине ранее, не будет включена в будущий договор о недрах в статусе долгового обязательства. Это существенное уточнение сняло одно из главных препятствий на пути к подписанию сделки.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Сюрприз на тарелке: свиное сало обогнало суперфуды в мировом рейтинге
Еда и рецепты
Сюрприз на тарелке: свиное сало обогнало суперфуды в мировом рейтинге Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Меч правосудия: наемников, напавших на Курщину, ждет незавидная судьба
Без пары — никуда: спасаем облепиху от пустого цветения
Американский 37-ой: масштабные чистки армии США не пройдут бесследно
Драма на свадьбе Волочковой: балерина подралась с женихом
Он был замкнутым и не выходил из дома. Сегодня — чемпион с медалями
Навязчивое предложение: о чем еще говорили США и Украина в Ватикане
Renault Boreal рвется на рынок: чем удивит новый внедорожник за пределами Европы
Сквозняк, улитки и жажда: три врага укропа, о которых молчат в огородных книгах
Европа гонит в петлю: Финляндия умоляет ЕС пойти на уступки из-за проблем с финансами
Загадка пятен в унитазе: как в считанные минуты избавить его от следов жесткой воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.