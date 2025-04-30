Навязчивое предложение: о чем еще говорили США и Украина в Ватикане

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На церемонии прощания с папой Римским Франциском в Ватикане состоялась встреча США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Хотя официальные лица характеризовали их беседу как "очень короткую", источники портала Axios раскрыли истинный предмет их обсуждения. По информации издания, Трамп во время разговора всячески подчеркивал важность скорейшего подписания соглашения между двумя странами о совместном использовании украинских минеральных ресурсов.

Ранее Зеленский, комментируя итоги встречи с американским лидером, выразил благодарность Трампу и отметил, что успел обсудить с ним широкий круг вопросов. Однако, судя по данным Axios, едва ли не главным пунктом этих обсуждений стала настойчивая рекомендация Трампа Зеленскому безотлагательно утвердить договор о минеральных ресурсах.

Параллельно с этим, газета Financial Times, ссылаясь на представителей украинской стороны, сообщила, что Вашингтон и Киев уже на текущей неделе могут выйти на подписание рамочного соглашения. Этот документ охватит не только минеральные богатства Украины, но и ее ключевые энергетические активы.

Такое развитие событий стало возможным после серии предварительных договоренностей. В частности, 27 апреля состоялась встреча украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. По ее итогам было заявлено, что американская финансовая помощь, оказанная Украине ранее, не будет включена в будущий договор о недрах в статусе долгового обязательства. Это существенное уточнение сняло одно из главных препятствий на пути к подписанию сделки.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.



