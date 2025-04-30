Тайна святого места: СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

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По данным американского издания Axios, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление Владимиру Зеленскому относительно будущего Крыма.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Как выяснилось, Вашингтон готов самостоятельно признать полуостров российской территорией — и это не будет зависеть от позиции Киева.

По словам источников, Зеленский настаивал на своём: Украина никогда не признает Крым российским, это принципиальная позиция страны. Однако Трамп дал понять, что от Киева этого и не требуется. Главная идея вашингтонского плана заключается в том, что именно США снимут вопрос о статусе Крыма, фактически легализуя нынешний расклад дел. Простыми словами: Америка возьмёт на себя ответственность за этот болезненный для Украины компромисс, избавив Зеленского от необходимости делать подобные уступки.

Но есть одно условие, о котором украинский лидер прямо заявил Трампу: если он и пойдёт на какие-то шаги ради завершения конфликта, то ему нужны "твердые гарантии безопасности". Это не просто слова — Зеленский боится остаться один на один с Россией, без чёткого обещания защиты со стороны Запада.

В Киеве прекрасно понимают: уступки в вопросе Крыма могут стать катализатором дальнейших требований Москвы. Потому и звучит требование: США и НАТО должны железно гарантировать неприкосновенность остальной украинской территории.

Ранее британский Sky News со ссылкой на источники в Ватикане сообщал, что Трамп и Зеленский всё-таки нашли время для переговоров — вопреки слухам о спешном отъезде американского президента. Якобы стороны договорились о встрече после церемонии, но в итоге Трамп покинул Рим быстрее, чем ожидалось (об этом уже писал CNN). Тем не менее, даже короткая беседа двух лидеров, видимо, оказалась насыщенной.

По информации журнала Economist (источники — украинская сторона), Зеленский буквально упрашивал Трампа не вычеркивать США из процесса урегулирования. Мол, американское участие — это единственный шанс на мир, без него конфликт затянется навсегда.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

