Америка растопчет Финляндию: Хельсинки бьют тревогу из-за Трампа

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Финляндию, одну из наиболее устойчивых экономик Евросоюза, может накрыть тормозящая волна торговой войны с США.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

По крайней мере, такой неутешительный прогноз даёт министерство финансов республики в своём свежем экономическом обзоре. Главная угроза — повышение американских пошлин, которое уже ударило по ожиданиям финских экспортёров. Если конфликт не удастся сгладить, рост ВВП замедлится, а дефицит госбюджета, наоборот, раздуется. В Хельсинки бьют тревогу: слишком многое поставлено на карту в торговых отношениях с Америкой.

Премьер-министр Петтери Орпо не стал скрывать обеспокоенность, комментируя введение пошлин Штатами. По его словам, платить за торговую войну придётся реальному сектору: предприятиям, простым работникам и потребителям. И это не просто слова — Соединённые Штаты являются третьим по величине торговым партнёром Финляндии (после Германии и Швеции).

Именно поэтому в правительстве республики молятся на мирное разрешение конфликта. Ещё недавно финская экономика выкарабкивалась из рецессии, демонстрируя пусть небольшой, но уверенный рост. Но теперь международная торговая политика грозит перечеркнуть все достижения.

Как следует из прогноза минфина, если американские пошлины не удастся снизить, это станет ударом по глобальному экономическому росту — и Финляндия здесь далеко не исключение. Финский экспорт попадает под прямую угрозу, а значит, под вопросом оказываются заводы, рабочие места и доходы населения.

Цифры экономического прогноза тоже уже не выглядят так оптимистично: рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне всего 1,3%, а к 2027-му и вовсе снижается до 1,5%. Для сравнения: ещё недавно финны говорили о 3-4% ежегодного роста. Теперь же дефицит госбюджета грозит перевалить за 3,8% ВВП в следующем году (в 2024-м было 4,4%). Да, частично провал удастся компенсировать ранее принятыми бюджетными корректировками, но это лишь временная заплатка.

Вся эта торговая турбулентность началась 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о "взаимных" пошлинах на импорт. Базовая ставка установлена в 10%, но для 57 стран (в их числе и Финляндия) с 9 апреля заработали индивидуальные повышенные ставки. Их рассчитывали просто: чем больше торговый дефицит Штатов с конкретной страной, тем выше пошлина — цель Вашингтона обнулить дисбаланс.

Однако уже через неделю американский лидер ослабил хватку: более 75 стран не ответили зеркальными мерами и запросили переговоры. Итог — для всех, кроме Китая, пошлины временно (на 90 дней) снижаются до тех самых базовых 10%. Но финны понимают: передышка коротка, а торговая война далеко не отменена.

Уточнения

А́нтти Пе́ттери О́рпо — финский политический и государственный деятель.

