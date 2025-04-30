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Забудьте о демократии: правящие круги Румынии просят США о необычной услуге

2:37
Мир

Лидер румынской партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, призвав Вашингтон не признавать результаты предстоящих президентских выборов в Румынии, назначенных на 4 мая.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

По её мнению, власти страны настолько дискредитировали избирательный процесс, что он перестал быть демократическим в принципе. Шошоакэ, известная своей жёсткой критикой Брюсселя и румынского истеблишмента, а также борьбой за национальный суверенитет, считает, что нынешняя элита узурпировала власть и лишила граждан реального выбора.

Сама Шошоакэ имеет все основания так говорить. В октябре 2024 года её кандидатуру отклонил Конституционный суд, не допустив к президентским выборам. Когда же она попыталась вновь участвовать в январе 2025-го, ей вновь преградили путь — на этот раз Центральное избирательное бюро фактически подменило собой высшую судебную инстанцию.

По словам Шошоакэ, это не просто нарушения, а четыре последовательных государственных переворота, совершённых действующей властью, судом и избирательными органами. В письме она подчёркивает: система искусственно отсекает патриотичных кандидатов, оставляя гражданам лишь марионеток "глобалистской повестки", диктуемой из Брюсселя.

Шошоакэ не голословна в своих обвинениях. Достаточно вспомнить аннулированные выборы 24 ноября 2024 года. Тогда, по итогам первого тура, лидером стал Кэлин Джеорджеску (22,94% голосов) — политик, выступавший против втягивания Румынии в украинский конфликт и за налаживание диалога с Россией наравнес США и Китаем. Однако Конституционный суд неожиданно аннулировал результаты, сославшись на "некорректности в процессе голосования". А через месяц, в январе 2025-го, страну всколыхнули протесты: сторонники Джеорджеску требовали признать его победу и обвиняли власти в фальсификации.

Интересно, что американские политики уже заметили кризис румынской демократии. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо заявил, что Европа столкнулась с деградацией институтов власти, приведя в пример ситуацию в Румынии. По его словам, это не просто внутриполитическая проблема одной страны, а угроза всему западному альянсу.

Уточнения

Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. 

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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