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Трампа не воспринимают всерьёз его же люди? Вот почему его поручения исполняют со второго раза

0:47
Мир

Советники американского лидера Дональда Трампа исполняют его поручения со второго раза. Они считают, что "президент говорит много ерунды".

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

У госслужащих даже есть такое негласное правило.

Например, речь идет о повторном желании Трампа контролировать Кеннеди-центр — главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, пишет The Atlantic.

"В первый срок мне так и не удалось его посетить, потому что мне постоянно объявляли импичмент или какую-то еще ерунду", — отмечал президент США.

Бывший стратег Трампа Стивен Бэннон считает, что если во время первого срока многое, что хотел сделать Трамп, принимали за "провокацию, троллинг или пустые размышления", теперь "это осуществимо".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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