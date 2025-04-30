Гитлера выдвинули на выборах в коммуну Финляндии

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Община Хаттула в финской деревне Канта-Хяме обратились в полицию после того, как провинцию обклеили фейковыми предвыборными баннерами, рекламирующие Адольфа Гитлера как кандидата на предстоящих муниципальных выборах.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор Адольф Гитлер

На плакатах изображен сам Гитлер, а текст призывает избирателей голосовать за него, указанного как "кандидат номер 88" от "Национал-социалистической рабочей партии Хаттулы", сообщило Yle.

Кстати, число 88 неонацисты используют как отсылку к приветствию "Heil Hitler" (HH), поскольку H является восьмой буквой английского алфавита.

Полиция начала расследование по статье "Преступление, связанное с выборами", но после приостановило его из-за нехватки улик. Виновных не нашли.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

