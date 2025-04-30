Ядерные испытания могут проходить под прикрытием: вот как государства их проводят

Власти некоторых стран могут проводить ядерные испытания и прикрываться землетрясениями.
Так, правительство может специально выбирать для ядерных испытаний геологически активные регион. Так считают сейсмологи из Лос-Аламосской национальной лаборатории.
Они предполагают, что перед крупным землетрясением часто происходит череда небольших подземных толчков, а после следуют "афтершоки".
Ученые уже умеют отличать землетрясения от подземных ядерных взрывов. Волны от природных толчков многосложны, когда при атомном взрыве характерна мощнейшая продольная волна, которая распространяется наподобие гармошки.
Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли.
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