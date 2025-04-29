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Робот полгода читал новости на радио: никто даже не заметил этого

0:44
Мир

Австралийскую радиостанцию CADA около полугода вел робот. Его использовали в качестве ведущего "диджея", сгенерированного нейросетями. Слушатели даже не поняли подвох.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

ИИ-диджея Thy создали на основе голоса и внешности реального человека из финансового отдела компании.

Программа, которую ведёт робот, выходит с ноября 2024 года, она идет порядка четырёх часов.

За хитрость с нейросетью Австралийскоая ассоциация актеров озвучивания раскритиковала действия сотрудников радиостанции.

Кстати, в 2024 году радиостанция в Польше заменила ведущих ИИ.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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