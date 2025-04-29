Робот полгода читал новости на радио: никто даже не заметил этого

Австралийскую радиостанцию CADA около полугода вел робот. Его использовали в качестве ведущего "диджея", сгенерированного нейросетями. Слушатели даже не поняли подвох.
ИИ-диджея Thy создали на основе голоса и внешности реального человека из финансового отдела компании.
Программа, которую ведёт робот, выходит с ноября 2024 года, она идет порядка четырёх часов.
За хитрость с нейросетью Австралийскоая ассоциация актеров озвучивания раскритиковала действия сотрудников радиостанции.
Кстати, в 2024 году радиостанция в Польше заменила ведущих ИИ.
Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.