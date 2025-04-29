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Глаза на лоб вылезли: мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за удивлённого лица

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Мир

Итальянец Уильямс Мартин Санчес Лопес из Милана попал в Книгу рекордов Гиннеса за красивые глаза. Мужчине удалось выручить их из орбит на целых 1,88 см.

Глаз
Фото: Pixabay by Alexis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Эту способность он обнаружил в детстве. Мужчина мог расслаблять мышцы вокруг глаз и заставлять глаза "выкатываться".

Своим "талантом" Уильямс не только заставил прохожих подпрыгивать или бежать в ужасе, но и стал популярным в соцсетях. Видео с его выпученными глазами собирают тысячи просмотров, сообщает KP. RU.

Уточнения

«Ги́ннесс Мировы́е реко́рды» — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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