Глаза на лоб вылезли: мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за удивлённого лица

Итальянец Уильямс Мартин Санчес Лопес из Милана попал в Книгу рекордов Гиннеса за красивые глаза. Мужчине удалось выручить их из орбит на целых 1,88 см.
Эту способность он обнаружил в детстве. Мужчина мог расслаблять мышцы вокруг глаз и заставлять глаза "выкатываться".
Своим "талантом" Уильямс не только заставил прохожих подпрыгивать или бежать в ужасе, но и стал популярным в соцсетях. Видео с его выпученными глазами собирают тысячи просмотров, сообщает KP. RU.
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