Как ИИ уводит чужих жён: женщина бросила мужа ради ChatGPT

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Американке Шарлотте было слишком скучно в браке, и она бросила супруга ради ChatGPT.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Женщина сначала жаловалась друзьям, что после рождения ребенка чувствует себя очень одиноко. Вот она и решила поменять жизнь.

Американка стала общаться с ChatGPT, которого назвала Лео. ИИ поразил женщину своей способностью тонко улавливать ее настроение и эмоциональные потребности.

Со временем виртуальные отношения стали ценнее реальных. Женщина даже бросила мужа и решила сделать символическую свадьбу во Флоренции с виртуальным Лео, пишет KP. RU.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

