Американке Шарлотте было слишком скучно в браке, и она бросила супруга ради ChatGPT.
Женщина сначала жаловалась друзьям, что после рождения ребенка чувствует себя очень одиноко. Вот она и решила поменять жизнь.
Американка стала общаться с ChatGPT, которого назвала Лео. ИИ поразил женщину своей способностью тонко улавливать ее настроение и эмоциональные потребности.
Со временем виртуальные отношения стали ценнее реальных. Женщина даже бросила мужа и решила сделать символическую свадьбу во Флоренции с виртуальным Лео, пишет KP. RU.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.