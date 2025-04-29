Падение Трампа: Америка показывает свое отношение к президенту

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Первые сто дней второго президентского срока Дональда Трампа ознаменовались новым антирекордом: уровень поддержки американского лидера среди населения снизился до 42%.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Согласно свежему опросу Marist, проведенному для авторитетных изданий PBS и NPR, это на три процентных пункта ниже показателей прошлого месяца. Таким образом, тенденция к падению доверия к Трампу продолжает набирать обороты.

Фактически, уже сейчас можно говорить о глубоком расколе американского общества в оценках действующего президента. Более половины граждан США – 53% – не одобряют деятельность Трампа на посту главы государства.

Если в марте этот показатель составлял 49%, то за последний месяц негативное отношение к Трампу укрепилось среди ещё четырёх процентов избирателей. Иными словами, с каждым месяцем всё больше американцев сомневаются в эффективности курса, выбранного Белым домом.

Особое недовольство у рядовых граждан вызывает экономическая стратегия администрации Трампа. 55% опрошенных заявили, что действия президента в этой сфере не приносят желаемых результатов. Лишь 39% поддерживают экономическую политику Трампа, несмотря на его предвыборные обещания стимулировать рост и создать новые рабочие места. Похоже, что пока эти обещания не конвертируются в реальные достижения, которые бы ощутимо улучшили жизнь рядовых американцев.

Не менее острую критику вызывает и торговая война, развязанная Трампом. Введение пошлин на импорт товаров, призванное защитить американскую промышленность, нашло поддержку лишь у 34% респондентов. Большинство же – 58% – считают такую политику ошибочной. Очевидно, что рядовые граждане уже начинают ощущать на себе последствия торговых санкций: рост цен, снижение доступности зарубежных товаров и ответные меры со стороны партнёров США.

Интересно, что схожие данные получили и социологи из YouGov, проводившие опрос для телеканала CBS. По их версии, к 100-дневному рубежу второго срока Трампа его рейтинг упал до 45% (с 53% в начале февраля). Чуть более половины американцев – 55% – в целом негативно оценивают работу нынешней администрации. Таким образом, два независимых исследования фактически дублируют тревожный сигнал: поддержка Трампа не просто сокращается, а делает это с нарастающей скоростью.

Опрос Marist проводился с 21 по 23 апреля и охватил 1439 человек по всей территории США. Респонденты отвечали как по телефону, так и онлайн. Погрешность исследования, по заверению социологов, не превышает 3,5 процентных пункта, что говорит о достаточно высокой степени надёжности полученных данных.

В итоге складывается парадоксальная картина: президент, выигравший выборы с рекордной явкой и сохранивший за собой контроль над Белым домом, сталкивается с растущим недоверием собственного народа. Вопрос теперь в том, сумеет ли команда Трампа переломить эту тенденцию или второй срок американского лидера окончательно превратится в период хронической политической нестабильности.