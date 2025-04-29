Призыв к Израилю: мир настаивает на выводе войск из Газы

На завершившейся встрече министров иностранных дел стран БРИКС была принята декларация, в которой мировое сообщество призывают к незамедлительным шагам для урегулирования конфликта в секторе Газа.
Прежде всего, речь идет о начале переговоров с целью полного прекращения огня и стабилизации обстановки в регионе.
В документе подчеркивается необходимость конструктивного диалога между противостоящими сторонами. Участники встречи настаивают на том, чтобы конфликтующие стороны приступили к добросовестным переговорам, направленным на достижение долгосрочного мира. Конечной целью таких переговоров видится не только остановка кровопролития, но и полный вывод израильских войск за пределы сектора Газа.
Параллельно с этим ставится вопрос о немедленном освобождении всех заложников и лиц, задержанных с нарушением действующих норм международного права. Еще одним приоритетом становится снятие ограничений на доставку гуманитарной помощи в зону конфликта.
По мнению представителей БРИКС, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к ресурсам для пострадавших — это одно из важнейших условий для нормализации гуманитарной ситуации.
Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).
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