Надежда на мир: БРИКС надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС была принята декларация, в которой прозвучала осторожная, но твёрдая уверенность в том, что нынешняя волна дипломатических инициатив способна наконец привести конфликт на Украине к логическому завершению.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Министры иностранных дел крупнейших развивающихся экономик мира сошлись во мнении, что продолжающиеся усилия международного сообщества по урегулированию кризиса не должны остаться безрезультатными.

Участники встречи ещё раз обозначили позиции своих государств по украинскому вопросу, ранее озвученные на ключевых международных площадках — в первую очередь, в Совете Безопасности ООН и на сессиях Генеральной Ассамблеи.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия в подходах к разрешению конфликта, представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР единогласно выразили надежду, что дипломатические манёвры ближайшего времени приведут к формированию прочного фундамента мира. По сути, министры дали понять, что БРИКС поддерживает саму идею устойчивого мирного урегулирования, пусть и без детализации конкретных шагов.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

