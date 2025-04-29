Боль, страдание и вера в человечество: блэкаут Европы бросил вызов людям. Правда о судьбах и переживаниях

Вчерашний день для Испании стал погружением в каменный век.

Фото: photos8.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic Свеча

Масштабное отключение электричества, накрывшее практически всю страну, словно сбросило жителей с привычной орбиты в хаос. Очереди к банкоматам, пустые полки в супермаркетах и паника в домах, где свет — не роскошь, а необходимость. Корреспондент РИА Новости увидел, как мирная Испания за один день превратилась в территорию выживания.

Жители Мадрида до сих пор под впечатлением от "холодного душа", который преподнесла им обесточенная столица. 38-летний Хавьер Морено, никогда не державший дома наличные, вчера всерьёз испугался.

Не работавшие банкоматы оставили его без средств к существованию: ни еды, ни транспорта, ни связи. "Теперь я точно буду хранить хотя бы несколько сотен евро про запас, на чёрный день", — признался он, стоя в очереди к единственному работающему банкомату в своём районе. Люди делились наличкой, как в далёкие 90-е: друг друга выручали кто как мог.

Супермаркеты Мадрида, обычно образцовые и аккуратные, превратились в картинку из развивающейся страны. В Lidl и La Dispensa полки с мясом, молоком и готовой едой зияли пустотой.

Не раскупили — просто пропали из-за отключённых холодильников. "Мы выбросили почти всё, что не могло ждать", — развёл руками продавец Lidl. Зато консервы, макароны и бутилированная вода сметались с полок как горячие пирожки. Никакой паники, но рациональный страх — вполне. Люди готовились пережить апокалипсис в отдельно взятой стране.

Особенно тяжело пришлось пожилым. 72-летняя Мария Хесус, страдающая хронической дыхательной недостаточностью, едва не оказалась на грани катастрофы. Когда отключился свет, она не смогла включить кислородный аппарат.

"Страх охватил, как будто земля ушла из-под ног", — дрожащим голосом рассказывала она. Давление подскочило, сердцебиение зашкаливало… Спас сын, притащивший резервный аккумулятор к вечеру. Теперь Мария Хесус клянётся запастись батарейками и никогда больше не считать свет чем-то должным.

Зато у Пако, владельца мелкого магазина электроники, вчера был бум продаж. Портативные радиоприёмники, батарейки, пауэрбанки — всё уходило как горячее. "За день продал столько, сколько обычно за год", — улыбался он, отказываясь наживаться на беде. Цены остались прежними — солидарность важнее прибыли.

Во вторник Red Eléctrica отрапортовала: свет на большей части Испании восстановлен. Но осадок остался. 12:30 понедельника навсегда войдёт в историю страны как час, когда вся нация оказалась в заложниках электричества. Железные дороги встали, светофоры не работали, атомные станции безопасно заглушили, людей вытаскивали из застрявших лифтов…

Теперь главный вопрос: кто виноват? Расследование ещё идёт, но испанцы уже пересматривают свою жизнь. Наличка дома, запас воды, консервы, пауэрбанк в сумке… Конец спокойствия.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

