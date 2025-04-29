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Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским

Мир

Дональд Трамп внезапно признался журналистам, что втайне мечтает о тиаре Папы Римского.

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

Да, вы не ослышались — 45-й глава государства США не прочь возглавить католическую церковь. По словам Трампа, если бы ему вдруг предложили выбор, он бы сам себя выдвинул и сам за себя проголосовал.

"Я был бы своим главным кандидатом", — рассмеялся он, вероятно, искренне веря, что его природный артистизм, умение "заключать великие сделки" и способность достучаться до сердец миллионов идеально подходят для роли духовного лидера полумиллиарда католиков мира.

Эта шутка (или всё-таки нет?) прозвучала на фоне ещё свежих воспоминаний о величественной церемонии прощания с Папой Римским Франциском, ушедшим из жизни 21 апреля на 89-м году после тяжёлого инсульта. Трамп не просто почтил память понтифика своим присутствием на похоронах в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — он, видимо, крепко задумался о преемственности престола Святого Петра.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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