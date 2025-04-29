Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским

Дональд Трамп внезапно признался журналистам, что втайне мечтает о тиаре Папы Римского.
Да, вы не ослышались — 45-й глава государства США не прочь возглавить католическую церковь. По словам Трампа, если бы ему вдруг предложили выбор, он бы сам себя выдвинул и сам за себя проголосовал.
"Я был бы своим главным кандидатом", — рассмеялся он, вероятно, искренне веря, что его природный артистизм, умение "заключать великие сделки" и способность достучаться до сердец миллионов идеально подходят для роли духовного лидера полумиллиарда католиков мира.
Эта шутка (или всё-таки нет?) прозвучала на фоне ещё свежих воспоминаний о величественной церемонии прощания с Папой Римским Франциском, ушедшим из жизни 21 апреля на 89-м году после тяжёлого инсульта. Трамп не просто почтил память понтифика своим присутствием на похоронах в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — он, видимо, крепко задумался о преемственности престола Святого Петра.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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