Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа на пути мира: стал известен ответ России поджигателям конфликта в ЕС
Мертвый урожай: новые санкции Европы нанесут удар не по России, а по жителям ЕС
Боль, страдание и вера в человечество: блэкаут Европы бросил вызов людям. Правда о судьбах и переживаниях
Главный бизнес США: Америка намерена вооружить еще одну страну рядом с Россией. Что нас ждет дальше
Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием
Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров

Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции

1:40
Мир

На недавней встрече министров иностранных дел стран БРИКС был поднят вопрос, который давно беспокоит развивающиеся экономики: произвол в мировой экономике, творимый через односторонние санкции.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Участники объединения в один голос заявили, что подобные меры не просто подрывают глобальную стабильность, но и откровенно нарушают базовые права человека. Главная мысль принятой декларации проста, но радикальна: пора положить конец экономическим блокадам, которые давно перестали быть инструментом политики, превратившись в оружие массового поражения для целых государств и народов.

В кулуарах дипломаты говорят о том, что Вашингтон и его союзники за последние годы настолько увлеклись санкционной войной, что забыли о простых вещах: подобные меры прямо противоречат нормам международного права.

А главное — они бьют по самым беззащитным: женщинам, детям, пенсионерам и всем, кто не может за себя постоять. Фактически, министры БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) указали на страшную цену "санкционной политики" Запада.

По их мнению, когда та или иная страна оказывается под прессингом вторичных санкций (когда третьи государства боятся вторичных ограничений со стороны США и тоже разрывают отношения), это не просто экономический кризис — это гуманитарная катастрофа в замедленном темпе. Люди теряют доступ к лекарствам, еде, чистой воде и образованию только потому, что их правительства попали под горячую руку мировой гегемонии.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Домашние животные
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Гипноз Козловского: из-за чего Стася Милославская получила выговор на работе
Сорняки сдаются без боя — если у вас есть этот кухонный секрет
Самым горьким на Земле признали это вещество. Лимон по сравнению с ним сладкий
Дешёвая Азия: в этой стране комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц
Голливудский режиссёр Стоун: Европа пытается уничтожить историческую правду
Исинбаева, которая уехала из России, всё еще покупает там недвижимость
Как усмирить аппетит перед сном: рабочие хитрости для стройной фигуры
Невидимый шик: эти ногти почти не видно, но вы не сможете отвести взгляд
Вода после картошки — новый хит среди садоводов: просто, но мощно
Дискриминация или обычная формальность? Израильтянин столкнулся с неожиданным требованием в японском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.