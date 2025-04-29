Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции

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На недавней встрече министров иностранных дел стран БРИКС был поднят вопрос, который давно беспокоит развивающиеся экономики: произвол в мировой экономике, творимый через односторонние санкции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Участники объединения в один голос заявили, что подобные меры не просто подрывают глобальную стабильность, но и откровенно нарушают базовые права человека. Главная мысль принятой декларации проста, но радикальна: пора положить конец экономическим блокадам, которые давно перестали быть инструментом политики, превратившись в оружие массового поражения для целых государств и народов.

В кулуарах дипломаты говорят о том, что Вашингтон и его союзники за последние годы настолько увлеклись санкционной войной, что забыли о простых вещах: подобные меры прямо противоречат нормам международного права.

А главное — они бьют по самым беззащитным: женщинам, детям, пенсионерам и всем, кто не может за себя постоять. Фактически, министры БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) указали на страшную цену "санкционной политики" Запада.

По их мнению, когда та или иная страна оказывается под прессингом вторичных санкций (когда третьи государства боятся вторичных ограничений со стороны США и тоже разрывают отношения), это не просто экономический кризис — это гуманитарная катастрофа в замедленном темпе. Люди теряют доступ к лекарствам, еде, чистой воде и образованию только потому, что их правительства попали под горячую руку мировой гегемонии.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

