Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс обозначила четкий рубеж в позиции Вашингтона по украинскому конфликту.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Госдеп США

По её словам, США готовы и дальше играть роль посредников в переговорном процессе, но только при одном условии: если стороны конфликта продемонстрируют реальное движение к мирному урегулированию. В противном случае Америка без колебаний устранится из процесса, предоставив конфликт его собственному течению. Фактически, Брюс предъявила украинской стороне неофициальный ультиматум: либо конструктивный диалог с реальными шагами к миру, либо полный выход США из числа арбитров.

На очередном брифинге в госдепе представительница американской дипломатии была предельно откровенна. Вашингтон больше не устраивают общие декларации и пустые обещания — от Киева и других участников конфликта ждут конкретных действий.

В частности, в Белом доме настаивают на полном и устойчивом прекращении огня, а не на временных затишьях, которые лишь продлевают агонию боевых действий. Более того, обе стороны — и Украина, и её оппоненты — должны наконец выдвинуть реальные предложения по урегулированию, а не просто обмениваться обвинениями.

Тэмми Брюс дала понять, что терпение Вашингтона не безгранично: если в обозримом будущем не будет зафиксировано реального сдвига в сторону мира, американцы снимут с себя всякую ответственность за посредничество и уйдут с авансцены.

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