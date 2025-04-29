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Расширение ООН: БРИКС выступает за включение новых членов в состав Совбеза

Мир

По итогам саммита в Бразилии министры иностранных дел стран БРИКС выступили с важным заявлением: они официально поддержали претензии развивающихся государств на более весомую роль в глобальных процессах, особенно в рамках Организации Объединенных Наций.

ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ООН

Особо была подчеркнута необходимость усилить позиции таких ключевых игроков, как Бразилия и Индия, на международной арене. Эти страны, наряду с другими молодыми экономиками Африки, Азии и Латинской Америки, давно добиваются права на более значимое участие в принятии судьбоносных решений.

Фактически, главы внешнеполитических ведомств БРИКС дали понять, что действующая структура мирового диалога устарела и требует срочной модернизации. Речь идет не просто о символическом увеличении влияния, а о глубокой трансформации самой ООН, и в первую очередь — её Совета безопасности. Участники встречи сошлись во мнении, что реформа этой ключевой институции назрела до предела.

По их убеждению, Совет безопасности должен стать более гибким, демократичным и отражающим реалии XXI века, а не застрявшую в прошлом конфигурацию победителей Второй мировой войны. В частности, развивающимся странам необходимо предоставить больше мест в составе Совбеза, чтобы эта структура могла эффективно противостоять современным вызовам — от климатических катастроф до вооруженных конфликтов и глобальных экономических потрясений.

Отдельно подчеркивается, что без такой реформы легитимность ООН будет и дальше ослабевать. Сегодня, когда центр мирового экономического роста уверенно смещается в сторону Азии, Латинской Америки и Африки, сохранение архаичной системы принятия решений грозит международному сообществу хаосом и потерей доверия к ключевым институтам глобального управления. Страны БРИКС фактически обозначили свою консолидированную позицию: пришло время не просто говорить о необходимости реформ, а переходить к конкретным шагам.

Уточнения

Сове́т Безопа́сности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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