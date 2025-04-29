Ядерная опасность: мир обеспокоен вероятностью ядерной войны

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Встреча министров иностранных дел стран БРИКС завершилась принятием декларации, в которой государства выразили серьёзную обеспокоенность эскалацией рисков, связанных с ядерной угрозой и потенциальными конфликтами с применением ядерного оружия.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Участники переговоров сошлись во мнении, что международное сообщество стоит на пороге опасного рубежа, когда вероятность ядерного противостояния становится всё более реальной.

В принятом документе подчёркивается необходимость укрепления глобальной системы разоружения, ужесточения контроля над вооружениями и предотвращения расползания ядерных технологий.

Министры иностранных дел стран БРИКС подтвердили важность сохранения целостности и работоспособности этих механизмов, поскольку именно они остаются гарантами международной стабильности, спокойствия и безопасности на планете. По их убеждению, только слаженная работа в области ядерного нераспространения способна предотвратить сползание мира к хаосу и непредсказуемым катастрофам.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

