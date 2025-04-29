Франция заявляет, что хакеры из РФ стоят за атакой на президентскую кампанию Макрона

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Франция обвинила российскую военную разведку в проведении масштабной кибератаки на первую президентскую кампанию Эммануэля Макрона в 2017 году, а также в нескольких других недавних крупных взломах, в том числе на телеканале и организации, участвующей в Парижской Олимпиаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон

За несколько часов до президентских выборов во Франции 2017 года тысячи внутренних писем кампании от команды Макрона и других документов — некоторые из них, как утверждается, были поддельными — были опубликованы в сети после полуночи, крайнего срока для прекращения агитации, пишет Guardian.

"Тысячи документов были украдены и распространены в надежде манипулировать избирателями, но этот маневр не оказал никакого реального влияния на избирательный процесс", — говорится в видео МИД, опубликованном в сети министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.

Макрон победил на выборах 2017 года против крайне правого кандидата Марин Ле Пен.

Министерство иностранных дел Франции также приписало другие атаки российской военной разведке, включая взлом французского общественного вещательного канала TV5Monde в 2015 году.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.



