Белый дом называет Amazon враждебной компанией из-за её планов опубликовать тарифные ставки

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Белый дом обвинил Amazon в совершении "враждебного и политического акта" после того, как в отчете говорилось, что компания электронной коммерции планирует информировать клиентов о том, во сколько им обойдутся тарифы Дональда Трампа при совершении покупок.

Фото: U.S. military by Tim D. Godbee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ штаб-квартир Amazon

Пресс-секретарь Каролин Ливитт ответила на сообщение в Punchbowl News, которое со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом, сообщило, что Amazon начнет отображать на своем сайте, насколько тарифы повысили цены на отдельные продукты, выделив эту цифру из общей указанной цены.

"Почему Amazon не сделал этого, когда администрация Байдена подняла инфляцию до самого высокого уровня за 40 лет?" — спросила Ливитт во время пресс-конференции.

На онлайн-площадке Amazon цены выросли по всем направлениям с тех пор, как Трамп объявил о всеобъемлющих тарифах в начале апреля, особенно в Китае, откуда отправляются многие продукты, представленные на Amazon. com.

В ответ компания оказала давление на своих сторонних продавцов, чтобы они взяли на себя бремя дополнительных расходов на импорт, а не перекладывали их на клиентов. Amazon не сразу ответил на запрос о комментарии.

"Это еще одна причина, по которой американцы должны покупать американское", — продолжил Ливитт, хотя штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле.

Amazon отмежевался от отчета, заявив, что идея рассматривалась Amazon Haul, недавно запущенным центром недорогих покупок компании, но была отклонена.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

