Озабоченность ООН добралась до них: Гуттериш предложил Индии и Пакистану свою помощь

На фоне резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил вмешаться в ситуацию, предложив сторонам свою посредническую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Антониу Гуттериш

Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, представитель Гутерреша, на брифинге для журналистов. По его словам, во вторник генсек ООН провел срочные телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе этих разговоров Гутерреш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией напряженности между двумя ядерными державами и настоятельно призвал их избегать любых шагов, которые могли бы привести к вооружённому конфликту с непредсказуемыми последствиями.

Особую обеспокоенность ООН вызвал недавний кровавый теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир. 22 апреля группа вооружённых боевиков открыла огонь по группе туристов, совершавших конную прогулку в живописной долине Байсаран — одном из самых популярных мест отдыха в Кашмире.

Жертвами нападения стали 25 индийских граждан и один подданный Непала. Ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещённой в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.

Дюжаррик в своём заявлении от имени ООН ещё раз осудил это бесчеловечное преступление, подчеркнув, что подобные акты насилия лишь подливают масла в огонь и без того непростых отношений Дели и Исламабада.

* Запрещенная в России террористическая организация

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический, государственный деятель и дипломат, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

