Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крепнет дружба народов: армия России рассказала о взаимодействии с солдатами КНДР
Осторожно с дозой: это масло при избытке может стать фактором воспаления и роста опухолей
Украинская мясорубка: жены украинцев пытаются спасти своих мужей, идя на службу в ВСУ
Мост Америка-Китай: дипломатический сдвиг или игра в поддавки
Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной
Белый шум: мир отреагировал на заявления Киева о России
Укладка не та? Возможно, вы всю жизнь жили с чужим лицом
Ваш диван пахнет затхлостью? Вот как быстро вернуть ему свежий аромат
Жуткие находки рассказали о гладиаторских боях с экзотическими животными на севере

Озабоченность ООН добралась до них: Гуттериш предложил Индии и Пакистану свою помощь

Мир

На фоне резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил вмешаться в ситуацию, предложив сторонам свою посредническую помощь.

Антониу Гуттериш
Фото: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Антониу Гуттериш

Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, представитель Гутерреша, на брифинге для журналистов. По его словам, во вторник генсек ООН провел срочные телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе этих разговоров Гутерреш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией напряженности между двумя ядерными державами и настоятельно призвал их избегать любых шагов, которые могли бы привести к вооружённому конфликту с непредсказуемыми последствиями.

Особую обеспокоенность ООН вызвал недавний кровавый теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир. 22 апреля группа вооружённых боевиков открыла огонь по группе туристов, совершавших конную прогулку в живописной долине Байсаран — одном из самых популярных мест отдыха в Кашмире.

Жертвами нападения стали 25 индийских граждан и один подданный Непала. Ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещённой в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.

Дюжаррик в своём заявлении от имени ООН ещё раз осудил это бесчеловечное преступление, подчеркнув, что подобные акты насилия лишь подливают масла в огонь и без того непростых отношений Дели и Исламабада.

* Запрещенная в России террористическая организация

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический, государственный деятель и дипломат, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо
Авто
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
У женщин нет прав: радикальные меры Америки повергнут в шок
Немцы чуят подвох: Германия поймала Киев на лжи и манипуляциях о мире
Несправедливый мир: БРИКС готовы ответить на односторонние санкции Запада
Просьба о пощаде: Лавров раскрыл, почему Запад просит прекратить огонь
А судьи кто: Россия предложила революционных подход к международным судебным инстанциям
Уничтожить бомбы: уничтожение ядерного арсенала возможно при диалоге США и РФ
Автомобилисты в шоке: 5 мифов об уходе за авто, в которые вы до сих пор верите
Бойкот кока-колы и бургеров — Дания приняла неординарные меры против США
Остановить Израиль: в ООН призвали мир к неожиданным действиям
Время для диалога: Россия готова на прямые переговоры с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.